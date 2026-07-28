Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin gündemine yön veren YENİÇAĞ'ın duyurduğu bir haber daha Meclis gündemine taşındı. YENİÇAĞ yazarı Fatih Ergin'in 21 Temmuz tarihli "İçişlerinden cemaatlere yabancı alimler kıyağı" başlıklı yazısında aktardıkları hakkında YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç soru önergesi verdi.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, İçişleri Bakanlığı talimatıyla bazı cemaatlere bağlı yabancı uyruklu din görevlileri için özel bir “Alimler Listesi” hazırlandığı yönündeki haberimiz hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi vererek kamuoyunda endişe yaratan sürecin aydınlatılmasını talep etti.

VATANDAŞLIK İDDİALARI ENDİŞE YARATIYOR

Meriç soru önergesinde, "Basında yer alan iddialara göre, hazırlanan özel listede 2 ila 3 bin civarında isim yer alıyor ve bu kişilerin ağırlıklı olarak Irak, Suriye ile Mısır uyruklulardan oluştuğu belirtiliyor. Yabancı uyruklu din görevlilerine verilecek uzun dönem ikamet izninin, en geç 5 yılın sonunda doğal yoldan vatandaşlık kazanılmasına kapı aralayacağı yönündeki duyumlar kamuoyunda soru işaretlerine yol açıyor." dedi.

BAKANLIĞA YÖNELTİLEN KRİTİK SORULAR

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye şu soruları yöneltti:

1- Bakanlığınızca, yabancı uyruklu din görevlilerine yönelik özel bir “alimler listesi” hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa bu listenin hazırlanma gerekçesi nedir ve hangi kriterlere göre belirleme yapılmıştır?

2- Söz konusu listede yer alan kişilerin sayısı ve uyruklarına göre dağılımı nedir? Listede Irak, Suriye ve Mısır uyrukluların yoğunlukta olduğu iddiası doğru mudur?

3- Listeye alınan kişilere verilecek uzun dönem ikamet izni, otomatik olarak vatandaşlık hakkı kazanımını beraberinde getirmekte midir?

4- Bu listede yer alan kişilerin Türkiye’de bağlı oldukları cemaat veya yapılar hangileridir? Listede yer alan yabancıların bağlı oldukları cemaatler açısından sayısal dağılımı nedir?

5- Söz konusu listedeki kişilerle ilgili güvenlik ve istihbarat açısından herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?