​İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak 28 Eylül Pazartesi günü (bugün) için Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok il için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

​Bakanlık, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı'nın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"28 Eylül 2026 Pazartesi günü; Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli; Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."