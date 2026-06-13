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16 FARKLI ÜLKEDEN İADE SAĞLANDI

EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin titiz takibi, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak işbirlikleri sayesinde suçluların gizlendikleri yerler tespit edildi. Şahısların Türkiye'ye geri getirildiği ülkeler ve sayıları şu şekilde açıklandı:

Gürcistan: 58

Almanya: 12

Bulgaristan: 3

Yunanistan: 3

Hollanda: 2

KKTC: 2

Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'da birer suçlu yakalandı.

"Organize Suç Örgütleri ve Zehir Tacirleri ile Mücadele Sürecek"

Operasyonun; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü titiz bir çalışmanın ürünü olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."