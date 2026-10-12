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Kaynak: AA / DHA / İHA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonların “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “yasa dışı bahis” suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

22 ilde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 137’si tutuklanırken 75’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Şüphelilerin "çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri ve vatandaşların hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları" tespit edildi.