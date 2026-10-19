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Kaynak: Haber Merkezi

17 Ekim'de sarı yeleklilerin başlattığı protestoların şiddetle artması üzerine Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu. Ancak Macron kolluk kuvvetlerinde devamlılık gerekçesiyle istifayı reddederek Nunez’den yeni önlemler almasını istedi.

Bu sabah katıldığı France Inter radyosunda açıklamalarda bulunan Bakan Nunez, 17 Ekim'deki protestoları kastederek "İstifamı sundum çünkü tüm bu yaşananlardan ben sorumluyum." dedi.

Kamu yararı bilincine sahip olduğunu söyleyen Nunez, meydana gelen hasar göz önüne alındığında istifasını sunmasının en doğru şey olduğunu belirtti.

Nunez, medyada gelen şiddetli protestoları işaret ederek sarı yeleklilerin protestoları için 200 bin katılım öngördüklerini ancak bu sayının 17 Ekim'de 550 bini aştığını kaydetti.

Bazı büyük kentlerde dükkanların yağmalandığını ve zarar gördüğünü belirten Nunez, "Esnafa bakıp da 'Kontrolü kaybetmedik' diyemeyiz." şeklinde konuştu.

MACRON İSTİFAYI REDDETTİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nunez'in dün Macron'a sunduğu istifasını mevcut durumda kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılık gerektiği gerekçesiyle Macron'un reddettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca Nunez'e sahada ortalığı kırıp dökenlere karşı en hızlı şekilde yeni eylem yöntemleri uygulaması talimatı verdi.

Sarı yeleklilerin protestoları ilgili öngörü ve istihbarat konusundaki eksiklere​​​​​​​ dikkati çeken Macron, Nunez'den bu konuda şeffaflık talep etti.

Marsilya’da ciddi şiddet olaylarının yaşandığı sarı yelekliler protestolarının ardından, kente Nunez’in ziyarette bulunması bekleniyor.

Öğrencilerin de destek verdiği sarı yelekliler; hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla 17 Ekim’de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Çatışmalı geçen protestolarda yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken; bin civarında polis, jandarma ve itfaiye eri yaralandı. Olaylar sırasında Paris’te fenalaşan bir kişi hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde bir kişinin eli kopmuştu.

Diğer yandan solcu, çevreci ve aşırı sağcı siyasetçiler, protesto süreçlerini iyi yönetemediği gerekçesiyle Nunez’i eleştirerek istifasını talep etti.

Yaşanan gelişmeler üzerine dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin düzen ve sükûnete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak valilerin bazı gösterileri yasaklama yetkisine sahip olduğunu duyurdu.