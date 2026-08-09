Kaynak: AA

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların korunmasına yönelik kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, kanunun sadece bir cezalandırma mekanizması olmadığını, riskleri önceden belirleyerek suça giden yolları tıkamayı amaçladığını belirtti. Bir çocuğu korumanın tüm geleceği güvence altına almak olduğunu ifade eden Çiftçi, şu açıklamalarda bulundu:

"Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve milletimizin gür sesi, devletimizin vizyonunda devasa bir ortak vicdana dönüştü. Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor.”

Tehditler değişse de korunan değerlerin değişmeyeceğine dikkat çeken Çiftçi; valiler, kaymakamlar ve güvenlik güçleriyle birlikte sahada aktif rol alacaklarını vurguladı. Temel amacın suç oluştuktan sonra müdahale etmek değil, suçu başlamadan engellemek olduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hiçbir çocuğu karanlıkta bırakmayacaklarını belirterek yasal düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti.