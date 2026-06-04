Bir dizi inceleme ve temaslara bulunmak üzere Tokat'ta olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pazar günü belde belediye başkanlığı seçimlerinin yapılacağı Reşadiye ilçesine bağlı Çervrecik ve Yolüstü Beldelerini ziyaret etti. İki köy geçtiğimiz aylarda belde statüsüne yükselmişti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi; "AK Parti eser ve hizmet siyaseti yapıyor. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ifadesiyle bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bizim her zamanki sloganımız. AK Parti hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadı. Bugüne kadar hep birlikten, beraberlikten yana oldu. Ben Hacı Bektaş-ı Veli'yle Hazreti Mevlana arasındaki güzel bir hikayeyi zaman zaman anlatmışımdır. Bu vesileyle bir kez de sizlerle paylaşmak istiyorum Adamın birisi gayrimeşru yollardan elde etmiş olduğu gelirlerle bir büyükbaş hayvan satın alıyor. Fakat bir süre sonra yaptıklarına pişman oluyor. Ve bunu Hacı Bektaş-i Veli'nin dergahına giderek dergahı bağışlamak istiyor. O dönem Hacı Bektaş-i Veli'nin yaşadığı dönemlerde dergahlar aynı zamanda aşevi görevi de gördükleri için ineği veya büyükbaş hayvanı oraya bağışlamak istiyor ki orada gelenlere gidenlere ikram edilsin diye. Hacı Bektaş-i Veli'ye durumu anlatıyor. Hacı Bektaş-ı Veli'yi kabul etmiyor, caiz değil diyor. Öyle gayrimeşru yoldan elde edilen bir hayvanı alıp da burada insanlara kesip ikram edemeyiz diyor. Kabul etmiyor. Adam bunun üzerine Mevlevi dergahına gidiyor. Mevlevi dergahında Hazreti Mevlana'ya durumu anlatıyor Hazreti Mevlana kabul ediyor. Bu sefer adamı bir merak alıyor. Hacı Bektaş-i Veli'nin dergahına gittim, kabul etmedi. Hazreti Mevlana'nın dergahına geldim. Aynı şeyi söyledim. Hazreti Mevlana kabul etti. Bunun ikisinde de mutlaka bir hikmeti var. Bunu öğrenmem lazım diye sebebini Hazreti Mevlana'ya soruyor. Hazreti Mevlana diyor ki, biz bir kargaysak Hacı Bektaş-i Veli bir şahindir. Öyle her ava konmaz diyor. Ondan dolayı Hacı Bektaş-ı Veli'yi kabul etmemiştir diyor. Ama biz kabul edebiliriz diyor. Üzerine adam Hacı Bektaş-i Veli'nin yanına gidiyor. Durumu ona anlatıyor. Diyor ki benim bağışımı siz kabul etmediniz. Hazreti Mevlana kabul etti. Böyle de bir açıklama getirdi. Sizin bundaki kabul etmemenizdeki sebep nedir diye Bektaş-ı Veli hazretlerine soruyor. O da diyor ki, bizim gönlümüz bir su birikintisiyse, Hazreti Mevlana'nın gönlü bir ummandır diyor. Bu su birikintisine bir damla düşerse, belki onu bulandırır ama bir ummana bir damla düşmesi, ummana herhangi bir zarar vermez. Bundan dolayı kabul etmiştir diyor. Yani şurada her iki büyük insanın gönül insanının da birbirlerine olan bakışını görebiliyor musunuz? Kendi nefislerini hakir görüyorlar. Küçük görüyorlar. Karşıdaki insanları yüceltiyorlar. İşte bizim bu topraklarda birbirimize bakışımızda hep böyle olmalı. Hazreti Mevlana onun için diyor ki biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik diyor. Onun için bu topraklara her zaman sevgi tohumu ekmeliyiz. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir ve beraber olmalıyız" dedi.