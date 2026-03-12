İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ramazanın rahmet ve bereket ikliminde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve ilim yayma camiası mensuplarıyla aynı iftar sofrasını paylaşmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının son günleri, bizlere ebedi azaptan kurtuluş müjdesinin hatırlatıldığı müstesna zamanlardır. Böylesi bir kurtuluş ikliminde gönüllerimizi birleştiren, kardeşliğimizi güçlendiren iftar sofralarının etrafında buluşmak büyük bir nimettir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldıkça Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha da sağlam adımlarla ilerleyecektir. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, bizleri ebedi azaptan kurtulan kullarından eylesin. Sofralarımızdaki bereketi, milletimizin birliğini daim kılsın."

Ramazan’ın rahmet ve bereket ikliminde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ve İlim Yayma camiasının kıymetli mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığını yaşadık.



Mübarek Ramazan ayının son günleri, bizlere ebedî azaptan kurtuluş… pic.twitter.com/mkIKPbbqkh — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) March 11, 2026

İLİM YAYMA VAKFI SKANDALLARI

İlim Yayma Vakfı, son yıllarda çeşitli tartışmalar ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul’daki Süleymaniye çevresinde yapılan yurt binasının tarihi silüeti bozduğu eleştirileri, vakfın bazı belediyelerden milyonlarca TL kamu kaynağı almasıyla birleşince kamuoyunda tepki topladı.

Vakfın kamuya ait tesisleri düşük kira veya bedelsiz olarak devraldığı, öğretmen etkinliklerinde dolaylı para aktarımı iddiaları ve bazı yöneticiler hakkında ortaya atılan istismar suçlamaları tartışmaları daha da büyüttü. Ayrıca vakfın yönetiminde Bilal Erdoğan’ın bulunması, siyasi bağlantılara dair eleştirileri güçlendirdi.

Bu olaylar, İlim Yayma Vakfı’nı Türkiye’de hem eğitim hem de kamu kaynakları üzerinden yürütülen tartışmaların merkezi haline getirdi.