İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in türbesini ziyaret etti. Çiftçi’ye ziyareti sırasında, laiklik karşıtı açıklamalarıyla bilinen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM 27. Dönem Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile birlikte cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret ettik. Aziz hatırasını rahmetle yâd ederken, tarihimize, ecdadımıza ve milletimize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha tefekkür ettik. Tarihine sahip çıkan milletler geleceğini de güçlü inşa eder. Rabbim ecdadımızın emanetine layık olmayı, bu aziz millete hizmet yolunda onların izinden yürümeyi nasip etsin inşallah."

DAHA ÖNCE MAKAM ODASINDA DA YER VERMİŞTİ

Bakan Çiftçi’nin daha önce de makam odasına II. Abdülhamid’in tablosunu astığı biliniyor. Bu tercih, sosyal medyada çeşitli eleştirilere neden olmuştu.