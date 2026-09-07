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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik programı kapsamında şehit Necdet Ayhan’ın Alpagut Köyü’nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin anne ve babasıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, Necdet Ayhan’ı rahmet ve dualarla yad etti. Çiftçi, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu ifade etti.

Ziyarette Bakan Çiftçi’ye Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir eşlik etti.

Bakan Çiftçi ve beraberindekiler, şehit Necdet Ayhan’ın ailesiyle bir süre görüşerek şehidin hatırasını dualarla andı.