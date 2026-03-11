İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, standart dışı APP plakalara yönelik denetimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiftçi, vatandaşlara 1 Nisan’a kadar süre verildiğini ve bu dönemde cezai işlem uygulanmayacağını söyledi.

1 NİSAN’A KADAR REHBERLİK YAPILACAK

APP plaka denetimleri sırasında kesilen cezaların iptal edildiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine konuşan Çiftçi, sahada bu tür plakaların yoğun olarak kullanıldığını gördüklerini ve konuyla ilgili bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Çiftçi, “Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan’a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz.” dedi.

TŞOF TARAFINDAN VERİLEN PLAKALAR GEÇERLİ

Bakan Çiftçi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakaların geçerli olduğunu ve bu plakalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını da vurguladı.

Ancak vatandaşın bu plakaları aldıktan sonra üzerinde oynama ya da değişiklik yapması halinde para cezası uygulanacağını belirten Çiftçi, bu durumda 4 bin lira idari para cezası bulunduğunu ifade etti.

SAHTE PLAKADA CEZA AĞIR

Yetkili olmayan yerlerde bastırılan ve “sahte plaka” olarak değerlendirilen plakalar için ise yaptırımların çok daha ağır olduğuna dikkat çeken Çiftçi, bu durumun yalnızca trafik ihlali değil aynı zamanda güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Çiftçi, sahte plakaların terör, uyuşturucu ve düzensiz göç gibi suçlarda kullanılabildiğini belirterek bu plakalar için yaklaşık 140 bin lira civarında ceza bulunduğunu ve mevcut düzenlemede herhangi bir esnetme yapılmadığını kaydetti.

"GÜVENLİK ZAFİYETİ OLUŞTURUYOR"

Plakaların nasıl bastırılacağının ilgili yönetmelikte açıkça tanımlandığını hatırlatan Çiftçi, kurallara uyulmadığında plaka tanıma sistemlerinin bu plakaları okuyamadığını ve bunun güvenlik açısından sorun oluşturduğunu dile getirdi.

MULTİMEDYA SİSTEMLERİ İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

İçişleri Bakanı Çiftçi, araçlardaki multimedya sistemlerine ilişkin de yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu konuda da ilerleyen dönemde kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etti.