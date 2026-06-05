

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi inceleme ve resmi temaslarda bulunmak üzere Tokat’a geldi. Tokat Havalimanı’nda mülki idare amirleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, ayağının tozuyla kentte yürütülen afet ve risk azaltma çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Programına Tokat Valiliği ziyaretiyle başlayan Bakan Mustafa Çiftçi, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Tokat Valisi Abdullah Köklü ve ilgili kurum müdürleriyle bir araya gelerek il genelindeki durum hakkında brifing aldı.

"SEL VE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ İNCELEDİ"

Valilik binasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat genelinde son 15 gündür etkili olan sağanak yağışlar ve beraberinde gelen taşkın riskine dikkat çekti. Alınan önlemler sayesinde sürecin büyük bir hassasiyetle yönetildiğini belirten Bakan Çiftçi, risk azaltma çalışmalarının önemine değinerek, "Afetten önce risk azaltma şeklinde yapılan 1 liralık harcama, afet sonrası yapılan 7 liralık veya 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Tokat Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen bu tedbir çalışmalarını çok kıymetli buluyor ve örnek gösteriyorum" dedi. Yağışlar ve sel nedeniyle 11 köy ve mahallenin tahliye edildiğini, yaklaşık 10 bin vatandaşın bu durumdan etkilendiğini ifade eden Çiftçi, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

KAYIP VATANDAŞLAR İÇİN SEFERBERLİK: 1 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Suya kapılarak kaybolan vatandaşlarla ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmalarına da değinen Bakan Çiftçi, "Suya kapılan ve bir haftadır aranan vatandaşlarımızdan Oğuz Kale kardeşimizin cansız bedenine jandarma ekiplerimiz tarafından dün itibarıyla ulaşıldı. Diğer kayıp vatandaşımız İlker Parlak’ı arama çalışmalarımız ise 161 personel, botlar ve dronlar eşliğinde yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede ona da ulaşmayı ümit ediyoruz" diyerek sahada ter döken AFAD, jandarma ve belediye personeline teşekkür etti.



TURHAL’DA SEFERBERLİK VE RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Tokat programının en önemli duraklarından biri, bölgedeki yoğun yağışlardan ve taşkın riskinden doğrudan etkilenen Turhal ilçesi oldu. Kent merkezindeki belediye buluşmalarının ardından heyetiyle birlikte Turhal’a geçen Bakan Çiftçi’nin gündeminde; ilçedeki altyapı çalışmaları, sel koruma bariyerleri ve olası yeni yağışlara karşı yürütülen hazırlıklar yer alıyor.

Turhal’da özellikle dere yataklarının ıslahı, taşkın kot farkı analizleri ve AFAD ile koordineli yürütülen risk önleme faaliyetleri Bakan Çiftçi tarafından yerinde denetlenecek. İlçede afet sonrası yürütülen hasar tespit ve temizlik çalışmalarına yaklaşık 2 bin kamu personeli ile çok sayıda iş makinesinin katıldığını belirten yetkililer, bakanlık düzeyindeki bu ziyaretin Turhal’ın altyapı yatırımlarına büyük ivme kazandıracağını ifade ediyor.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, Turhal ziyareti kapsamında yerel yöneticiler ve muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin acil ihtiyaçları, doğalgaz ve altyapı talepleri konusunda yeni adımlar atılacağının müjdesini vermesi bekleniyor.