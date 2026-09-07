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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bilecik’e gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, programı kapsamında tarihi Bilecik Valiliği binasında Vali Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, Bilecik programı kapsamında ilk olarak Söğüt ilçesine geldi. Söğüt’te Vali Faik Oktay Sözer tarafından karşılanan Çiftçi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Ertuğrul Gazi’nin Türbesi’ni ziyaret etti.

Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinin ardından Bakan Çiftçi Bilecik merkeze geçti.

Bakan Çiftçi Bilecik merkez programında ilk olarak tarihi Valilik binasında Vali Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti. Valilik binasındaki görüşmede Vali Sözer, Bakan Çiftçi’ye Bilecik’in mevcut durumu, kent genelinde devam eden yatırımlar ve projeler ile asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Çiftçi’nin Bilecik merkez programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmesi ardından da çarşı esnafını ziyaret etmesi bekleniyor.

Bakan Çiftçi Bilecik merkez programının ardından Yenipazar ilçesine geçerek burada da bir dizi ziyaret ve temasta bulunacak.