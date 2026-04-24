Valilik döneminde Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışını kutlaması ve vatan haini İskilipli Atıf'ı anması ile tepkileri üzerine çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu sefer de bakanlıktaki makam odasına Abdülhamit’in tablosunu astı. Padişah tablosunun bakanlıktaki makam odasına asıldığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran’ın ziyaretinde çekilen fotoğrafın paylaşılmasıyla ortaya çıktı. 12 Nisan'daki Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) heyeti ziyaretinde de makam odasında Abdülhamit’in tablosu olduğu anlaşıldı.

ERDOĞAN'I ABDÜLHAMİT'E BENZETMİŞTİ

Çiftçi 5 Nisan’da Kırşehir’de yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Abdülhamid’e benzetmiş ve "Geçmişte Abdülhamit Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. 100 yılda bir gelen bir lider” demişti.

İSKİLİPLİ ATIF'I ANMIŞTI

Çiftçi, Erzurum Valisi olduğu dönemde Abdülhamit'in tahta çıkışının 148'inci yıldönümünü kutlamıştı. Mustafa Çiftçi Çorum Valisi olduğu salgın günlerinde de tartışmalı bir "anma"ya imza atmış ve 1926 yılında idam edilen gerici Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf'ı mezarı başında anmıştı.