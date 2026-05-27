İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle ülkenin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan güvenlik güçlerine telsiz üzerinden hitap etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından video olarak paylaşılan mesaj, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı birimlerine ulaştırıldı.

Bakan Çiftçi, telsiz konuşmasında fedakarca görev yapan güvenlik personeline olan takdirini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için Kurban Bayramı'nda da görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek günlerde milletimizin ihtiyaç duyduğu her noktada büyük bir gayret, dikkat ve vazife şuuru içinde görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlerin fedakarlığı, vatandaşlarımızın bayram sevincini huzurla yaşamasına vesile olmaktadır. Cenabıhak, görevinizi kolay, yolunuzu açık, gayretinizi bereketli eylesin."