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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik programı kapsamında 1998 yılında Kaymakam Vekili olarak görev yaptığı Yenipazar ilçesini ziyaret etti.

Yenipazar’daki temaslarına Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, burada ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiftçi, daha sonra Yenipazar Belediye Başkanlığını ziyaret ederek gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

1998 yılında Kaymakam Vekili olarak görev yaptığı Yenipazar’a 28 yıl sonra yeniden gelen Bakan Çiftçi, ilçe sakinleriyle de bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, Yenipazarlılarla hasret giderdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Yenipazar programına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de eşlik etti.