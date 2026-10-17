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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye girişiminin herhangi bir pazarlık ya da taviz içermediğini belirterek, sürecin Türkiye’nin kendi siyasi iradesiyle ilerlediğini söyledi. Batman’da katıldığı panelde konuşan Çiftçi, ülkedeki siyasi uzlaşmanın sürecin başarıya ulaşması bakımından önem taşıdığını dile getirdi.

Birlik Vakfı Batman Şubesinin Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği “Türkiye Yüzyılı’nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış” başlıklı etkinlikte konuşan Çiftçi, programdan önce 11 ilin valileri ile emniyet ve jandarma yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktardı.

Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için güvenlik birimlerinin ortak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirten Çiftçi, İçişleri teşkilatının 700 bin kişilik büyük bir yapı olduğunu hatırlattı. Çiftçi, bu yapının Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortak bir anlayışla hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

GEÇMİŞTEKİ GÜVENLİK KOŞULLARINI ANLATTI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yaptığı dönemlere ilişkin deneyimlerini paylaşan Çiftçi, Erzurum’un Tekman ilçesinde 2001-2002 yıllarında yürüttüğü kaymakamlık görevi sırasında köylere güvenlik ekiplerinin eşliğinde ulaşabildiğini anlattı. Akşam saatlerinde ise güvenlik şartları nedeniyle ilçeye dönüşünün mümkün olmadığını belirtti.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2008-2009 döneminde görev yaparken karşılaştığı uygulamalara da değinen Çiftçi, aynı gün içerisinde dört farklı güzergâhın kullanıldığı durumların olağan kabul edildiğini aktardı. Aradan geçen yıllara dikkat çeken Çiftçi, o dönemin koşullarının artık geride kaldığını ifade etti.

ÇİFTÇİ, MECLİS’TEKİ UZLAŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında gündeme getirdiği “iç cephenin tahkimi” çağrısını değerlendiren Çiftçi, Türkiye’nin uzun yıllar süren iç çekişmeler nedeniyle güç kaybettiğini ve ayrışmaların ülkenin etkisini azalttığını söyledi.

Erdoğan’ın çağrısının ardından Meclis’in sürece sahip çıktığını belirten Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin devlet politikası niteliği kazandığını dile getirdi. Devlet Bahçeli’nin de sürece kuvvetli destek sunduğunu kaydeden Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlangıçtan itibaren siyasi kararlılık sergilediğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, Meclis Başkanı’nın süreçle ilgili 21 toplantıyı yönettiğini bildirdi. Bu görüşmelerin ardından alınan kararların yasal bir çerçeveye kavuştuğunu belirten Çiftçi, 467 milletvekilinin desteğiyle güçlü bir kanun çıkarıldığını söyledi.

Meclis’te oluşan bu desteğin, siyasi aktörlerin belirli meselelerde ortak zeminde buluşabileceğini ortaya koyduğunu kaydeden Çiftçi, aynı uzlaşma ortamının sivil anayasa hazırlanmasına da imkân sağlayabileceğini belirtti. Çiftçi, milletvekillerinin ortaya koyduğu iradenin kendisinde bu konuda umut oluşturduğunu dile getirdi.

“SÜRECİN HERHANGİ BİR PAZARLIK BOYUTU YOK”

Terörsüz Türkiye çalışmaları sırasında siyasi kesimler arasında geniş bir mutabakat oluştuğunu belirten Çiftçi, bu uzlaşmanın sonucunda önemli bir yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Terör örgütüyle görüşmeler üzerinden herhangi bir pazarlık yürütülmediğini ve örgüte taviz sunulmadığını vurgulayan Çiftçi, mevcut sürecin devletin, Cumhurbaşkanı’nın ve Meclis’in belirlediği doğrultuda sürdürüldüğünü kaydetti. Çiftçi, vatandaşların bu konuda kaygı duymasına gerek olmadığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL ETKİSİNE VURGU YAPTI

Sürecin başarıya ulaşması bakımından hem ülke içindeki koşulların hem de uluslararası ortamın elverişli olduğunu savunan Çiftçi, Türkiye’nin son iki yüzyılın en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını belirtti.

Türkiye’nin artık dünya çapında etkisi bulunan bir bölgesel güç konumunda olduğunu ifade eden Çiftçi, terörün sona erdirilmesi ve bölgede kalıcı huzurun sağlanması hedeflerinin gerçekleşeceğine güvendiğini dile getirdi.

Türkiye’nin bu girişimi başka ülkelerden destek almadan başlattığını belirten Çiftçi, geçmişte benzer süreçleri deneyimleyen ülkeler arasında İngiltere, İspanya, Filipinler ve Kamboçya’yı saydı. Bu ülkelerin dışarıdan yardım aldığını ifade eden Çiftçi, Türkiye’nin ise kendi kararına ve halkının gücüne dayanarak ilerlediğini söyledi.

BÖLGE TURİZMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Terörsüz Türkiye sürecinin bölge kentlerinde ekonomik ve turistik hareketliliği artıracağını belirten Çiftçi, Diyarbakır’a yönelik ziyaretçi verilerini paylaştı.

Geçen yıl aynı dönemde kenti yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Çiftçi, bu yıl söz konusu sayının 1 milyon 300 bine çıktığını bildirdi. Gelecek yıl daha fazla ziyaretçi beklediğini söyleyen Çiftçi, turizmdeki olumlu tablonun Batman, Hakkâri ve diğer bölge illerinde de görüleceğini ifade etti.

Bölgedeki gelişmelerin hem Doğu hem de Güneydoğu Anadolu’ya ekonomik katkı sunacağını belirten Çiftçi, bunun ülke genelinde de olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Şırnak’ta Cudi Dağı çevresinde gerçekleştirilen etkinliklerle Hakkâri’de Cilo Dağı’nda yapılan festivalleri örnek gösteren Çiftçi, bu organizasyonların daha geniş alanlara yayılacağını söyledi. Çiftçi, önümüzdeki dönemin geçmiş yıllardan daha olumlu gelişmelere sahne olacağı yönündeki beklentisini dile getirdi.