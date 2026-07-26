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Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkede işlenen suçların önlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık koordinasyonunda silahlı suç örgütlerinin eylem kabiliyetini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların ve önleyici güvenlik çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Çiftçi, güvenlik birimlerince bu yöntemi kullanan yapıların bütün bağlantılarıyla takip edildiğini ifade etti.

“SUÇ ZİNCİRİNİN BÜTÜN HALKALARINI HEDEF ALIYORUZ”

"Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz” diyen Çiftçi, “Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz." İfadelerini kullandı

"Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi. Böylece söz konusu olaylarda azalma sağlandı." ifadelerine yer veren Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 9'a indiğini, yaralananların sayısının ise 81'den 15'e gerilediğini açıkladı.