İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevindeki ilk resmi programını Valiler Buluşması’nda gerçekleştirdi.

Konuşmasına görevi devraldığı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek başlayan Çiftçi, yemin töreni öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SABOTE EDENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Türkiye’nin ortak vatan olduğunu vurgulayan Çiftçi, ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreni sırasında sergilediği tavrın “milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis’in mehabetine yakışmadığını” söyledi.

Milletin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruşun temel ölçüleri olacağını belirten Çiftçi, “Sabote edenlere izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Olay sonrası bazı milletvekillerinin yaşananları tasvip etmediklerini açıkladığını da hatırlattı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Çiftçi, ülkeyi terörün prangalarından kalıcı olarak kurtarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Uyuşturucu, organize suçlar, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelenin de hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.