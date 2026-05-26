İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve sevdiklerinin yanına gitmek üzere yollara düşen vatandaşlarla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj yayımladı.

"TÜRKİYE SADECE ŞEHİR DEĞİŞTİRMİYOR, HASRET TAŞIYOR"

Bakan Çiftçi, yaptığı paylaşımda bayram dönemlerinin toplumsal bağları güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek milyonlarca insanın şu an yollarda olduğunu belirtti. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır.”

Türkiye genelinde yaşanan bu yoğun hareketliliğin sadece bir yer değiştirmeden ibaret olmadığını ifade eden Çiftçi; yolların aynı zamanda hasret, özlem ve ortak hatıraları taşıdığını vurguladı.

"TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"

Vatandaşların seyahatlerini huzurlu ve herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçirmelerini hedeflediklerini belirten Çiftçi, bakanlık olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti. Bayram süresince vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili tüm birimlerin ve ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını ifade etti.