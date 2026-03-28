İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilkokul yıllarında eğitim aldığı Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’ndaki öğretmenini hastanede ziyaret etti. Bakan Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmen, bir insanın hayatına dokunan en kıymetli izdir… Bu akşam, ilkokul yıllarımda bana emek veren, Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’ndaki kıymetli Ayşe öğretmenimi hastanede ziyaret ettim. Elini öperek hayır duasını aldım. Bugünlere gelmemizde emeği olan, sabrıyla yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Her birinin üzerimizde silinmez izleri, unutulmaz emekleri vardır. Kıymetli öğretmenime Rabbimden acil şifalar diliyor; bu vesileyle yüreğini evlatlarına adayan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."