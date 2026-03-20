İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; yeni nesil çeteler, suça sürüklenen çocuklar ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler bulundu. Çeteler ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin konuşan Çiftçi, "2026 yılını ‘sokak çeteleriyle’ mücadele yılı ilan ediyoruz. Çünkü sokaklarımızdaki huzur, milletimizin güven duygusunun temelidir. Gençlerimizi hedef alan, mahallelerimizi tehdit eden bu yapılara asla müsamaha göstermeyeceğiz.” Dedi.

Çiftçi’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu mücadeleyi sadece operasyonlarla değil, önleyici güvenlik anlayışıyla yürüteceğiz. Kolluk gücümüz sahada daha görünür olacak, riskli alanlar anlık analizlerle takip edilecek, suç oluşmadan engellenecek. Aynı zamanda valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla birlikte sosyal destek mekanizmalarını güçlendirecek, gençlerimizi çetelerin karanlığından alıp eğitimle, sporla ve istihdamla buluşturacağız. Bu noktada; Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz bu süreci.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye hedefi, 40 yılı aşkın bir süredir huzurumuzu bozan terörü gündemimizden ebediyen çıkarmak demektir. Bu sürecin hassasiyetini bilerek hareket ediyoruz. Kamu düzeni ve güvenliğimizi daha da güçlü sağlama noktasında hiçbir tereddüde mahal yoktur. Buna karşı gerçekleşecek olan yönelimlere de izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlenen devlet politikalarımız, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri olarak bizim koordinatlarımızdır.