Kaynak: AA

Sosyal medya hesabından programa ilişkin paylaşım yapan Bakan Çiftçi, yıllar önce aynı heyecanla başladığı meslek yolculuğuna bugün ilk adımını atan genç kaymakam adaylarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaymakamlığın yalnızca bir makam değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu görevin yetkiden önce millete hizmet etmeyi, vatandaşın sorunlarını dinlemeyi ve ihtiyaç duyduğu her an devletin gücünü ve şefkatini hissettirmeyi gerektirdiğini belirtti.

Göreve başlayacak kaymakam adaylarının meslek yaşamları boyunca kendilerini sürekli geliştiren, devletin saygınlığını koruyan ve milletle güçlü bağlar kuran yöneticiler olacaklarına inandığını dile getiren Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Çiftçi, tüm adaylara başarılar dileyerek, görev yapacakları yerlerde millete faydalı hizmetler sunmaları ve kalıcı izler bırakmaları için dua etti.