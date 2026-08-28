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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanlığı’nda düzenlenen Rütbe Terfi ve Ödül Töreni’ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirilen törende, 2026 yılı terfileri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda personel bir üst rütbeye getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığımızda, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin katılımlarıyla Rütbe Terfi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

2026 yılı terfileri kapsamında; 2 Tümgeneralimiz Korgeneralliğe, 5 Tuğgeneralimiz Tümgeneralliğe, 18 Albayımız Tuğgeneralliğe yükselirken; 1.470 Subayımız, 7.225 Astsubayımız ve 2.146 Uzman Jandarma Çavuşumuz bir üst rütbeye terfi etti.

Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin ifadeleriyle;

“Bizi bin yıldır bu topraklarda ayakta tutan; vatan sevgimiz, bayrak sevdamız, ezanımıza bağlılığımız, kardeşliğimiz ve millet olma şuurumuzdur. Bu şuurla, Allah’a, vatana, millete, devlete, hukuka, bayrağımıza ve mukaddesatımıza sarsılmaz bir sadakatle görev yapan Jandarma teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyor; yeni rütbelerinin hayırlı olmasını, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.”