Kaynak: DHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turan, “İçişleri Bakanlığımız çok büyük bir alan. Emniyet, jandarma sahil güvenlik toplam 650 bin personelimiz var.

Ancak FETÖ ile mücadeleye ayrı bir başlık açmak isterim. Sinsi bir yapı, ne olduğu belli olmayan bir yapı. Solcu oluyor, Kemalist oluyor, İslamcı oluyor, muhafazakar oluyor. Her kılığa giriyor. Çok dikkat edeceğiz. Hiçbir kurumumuz hiçbir teşkilatımız bu konuda geri kalamayacak. '10 yıl geçti, yeter’ demeyeceğiz. 'Yurt dışına çıktılar' demeyeceğiz. Her kurumumuza formasyon aldırıp yurt dışında başta olmak üzere olabilirler. Tüm FETÖ’nün takibini istisnasız yapmak zorundayız” diye konuştu.

‘KÜFÜRDEN BAŞKA SİYASET BİLMEYEN İNSANLARA ‘DUR’ DEMEK BİZİM GÖREVİMİZ’

AK Parti'nin tüm Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu belirten Turan, “AK Parti'nin lideri, teşkilatı, çalışkanlığı ve iddiasıyla dünyaya örnek bir liderdir. AK Parti'nin çizgisi hiç tartışmaya mahal yok ki Malazgirt'in kapılarını açan ruh neyse, Çanakkale Savaşı'nda ‘Allah Allah’ diye yürüyen anlayış neyse, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesindeki iddia neyse, 15 Temmuz akşamı büyük bir aşkla koşan insanımızın değerli davası neyse AK Parti'nin çizgisi tam da budur. Bizim lider, çizgi, teşkilat denklemlerimizi anlamayan, 'Bende çok keramet var' diyerek bizden ayrılan insanlar bugün teşkilatlarını kapatmak zorunda kaldılar. Bu toplumu dinleyen, anlayan, 86 milyonu kucaklayan işte tam da bu teşkilatlardır. 86 milyona yüreğimizde yer var. Her gelen başımızın tacı ancak kendi partisinden disipline verilen, kendi olduğu yeri karıştırıp bozan, hakaretten, küfürden başka siyaset bilmeyen insanlara 'dur' demek de bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

‘BU YÜRÜYÜŞ DESTANIMIZA HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ’

Terörsüz Türkiye’nin hep birlikte inşa edileceğini aktaran Turan, “TBMM'de önce komisyon, sonra Genel Kurul aşaması olacak. Her benzer süreçte olduğu gibi ayağımız yere sağlam basacak. Bu örgütün tasfiyesini, bir daha şehit acısı yaşamamayı, bir daha Sivas'ın ötesi gibi bir tanımlamayı yapmamayı görev biliyoruz. O yüzden o kanunu çıkarıp örgütün tepe yöneticileri ne yapacak, suç işleyenler nasıl ceza alacak, suç işleme eylemine katılmayıp sadece üye olanlar nasıl tasfiye olacak hepsini Meclisimiz değerlendirecek. Toplumumuzda 86 milyon omuz verecek ve terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Sonuç olarak AK Parti büyük bir hareket, emsali olmayan bir destan. Bu destanın yazarı milletin kendisi, bu destanın kalemi Recep Tayyip Erdoğan, bu destanın mürekkebi teşkilatımızdır. Bu yürüyüş destanımıza hep beraber devam edeceğiz” dedi.