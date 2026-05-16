Amedspor’un Süper Lig’e çıkmasını “Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı” sözleriyle tebrik eden DEM Partili Ahmet Türk’e İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Amedspor’un başarısını herkesin tebrik ettiğini söyleyen Turan sözlerine şu şekilde devam etti:

AHMET TÜRK'E TEPKİ

Fakat utanmadan, sıkılmadan sözüm ona tecrübeli dedikleri, akil adam dedikleri kişi çıktı, 'Kürdistan kentinden bir futbol takımı' diye bahsetti. Şimdi Kırşehir'den soruyorum, Diyarbakır Kürdistan kentiyse, Kırşehir nere kenti? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir akıl olabilir mi? Dağdaki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım. Dağdaki silahı bırakmak kolaydır, talimata bakar ama dildeki silah zihne bakar. O yüzden işin muhataplarının, teröre müzahir olduğu iddia edilen siyasi parti mensuplarının, yöneticilerinin çok daha dikkatli dil kullanması lazım. Tahrik eden, üzen, endişelendiren ifadelerden kaçınması lazım. Ne demek bu ülkenin bir bölgesinde öyle tanımlama yapmak."

‘ÇOK MU ZOR?’

Kardeş olmaktan, beraber olmaktan, omuz omuza vermekten başka yol olmadığının altını çizen Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz nasıl alttan alıp toparlamaya çalışıyorsak, nasıl her türlü riski alıp yürüyorsak, onların da asgari nezaketle dillerini revize etmelerini bekleme hakkımız var. O ifadeyi reddediyoruz. Tarihte o varmış, şu an tarihi konuşmuyoruz ki. Şu an Türkiye'nin 81 ilini konuşuyoruz. Tüm iller Türkiye'mizin en özel haliyle eşit, kıymetli illeridir. Hepsi Türk bayrağının dalgalandığı özel kendine has kıymeti olan illerimizdir. Kırşehir de kıymetlidir, Diyarbakır da kıymetlidir, Çanakkale de kıymetlidir, Hakkari de kıymetlidir. Biz 86 milyon eşit insanlar olarak yaşamak istiyoruz. Kavga etmek, birbirimizi aşağılamak, birbirimize bağırıp çağırmak istemiyoruz. Çok zor mu? Ben de Kırşehir'den şimdi bir başlayım, süper bir milliyetçi söyleme, yuhalamaya başlayalım o dili. Zor bir iş değil. Ahmet Türk bu yanlışı yapmış, yuhalayalım. Yaparız, ama var mı gereği? Bu mu doğrusu? O yüzden nasıl ki biz dikkat ediyorsak dilimize, onların daha fazla dikkat etmesi gerekir. ve buradan çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin gençlerine Kürt, Türk, Alevi, Sünni iyi bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye bırakmak için bir fırsat var. Bu fırsatı herkes iyi değerlendirsin. Yoksa herkes buradan zararlı çıkar."