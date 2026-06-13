Fransız filozof ve yazar Jean-Paul Sartre’ın 1938 yılında yayımlanan ilk romanı Bulantı (La Nausée), edebiyat tarihinin en etkili kült eserlerinden biri olma özelliğini koruyor. Roman, ana karakter Antoine Roquentin’in, varoluşun çıplak ve anlamsız gerçekliğiyle yüzleştiği anlarda hissettiği o meşhur "bulantı" hissini merkezine alıyor. Sartre, bu zamansız eseriyle okuyucuyu sadece bir hikayenin içine çekmiyor; aynı zamanda insanı kendi varlığı, özgürlüğü ve kaçınılmaz yalnızlığı üzerine derin bir sorgulamaya zorluyor.

VAROLUŞUN ÇIPLAK GERÇEKLİĞİ

Roman, Bouville adlı kasabada geçmiş yüzyıla ait bir aristokratın biyografisini yazan Roquentin’in tuttuğu günlükler şeklinde ilerler. Karakter, sıradan nesnelerin ve çevreleyen dünyanın aniden yabancılaştığını, her şeyin mantıksız bir "fazlalık" olarak üzerine geldiğini fark eder. Bir ağaç köküne, bir çakıl taşına baktığında hissettiği o tiksinti, aslında hayatın önceden belirlenmiş hiçbir anlamı olmadığının çarpıcı farkındalığıdır. Sartre’ın felsefesinde bu durum, "varoluşun özden önce gelmesi" ilkesinin edebi bir ilanıdır. İnsan önce vardır, dünyaya fırlatılmıştır ve kendi anlamını ancak kendisi yaratmak zorundadır.

ZAMANSIZ BİR YÜZLEŞME

Bulantı, yazılışının üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen modern insanın yabancılaşma ve kimlik krizlerine ayna tutmayı sürdürüyor. Günümüzün dijital ve hızlı dünyasında, anlam arayışını kaybeden birey için Sartre'ın sunduğu reçete hâlâ geçerli: Yapay rollerden sıyrılmak ve özgürlüğün getirdiği o ağır sorumluluğu cesaretle üstlenmek. Sadece bir roman değil, felsefi bir manifesto olan Bulantı, modern klasikler arasındaki sarsılmaz yerini koruyor.