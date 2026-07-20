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Kaynak: DHA

Antalya'da 10 Temmuz'da yaşanan aile içi şiddet olayı cinayetle sonuçlandı. Kardeşi tarafından boğazı sıkılarak ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Doğan, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Santral Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Muhammed Doğan, "içine şeytan girdi" düşüncesiyle ablası Kübra Doğan'a saldırdı. Boğazı sıkılan genç kadın, kardeşinin elinden kurtularak diğer ablası Meryem Doğan'a mesaj gönderip yardım istedi.

Ancak Muhammed Doğan, ev içerisinde yeniden yakaladığı Kübra Doğan'ın boğazını sıkarak ağır yaraladı.

DİĞER ABLASINA DA SALDIRDI

Yardım çağrısı üzerine eve gelen Meryem Doğan da kardeşinin saldırısına uğradı. İddiaya göre Muhammed Doğan, Meryem Doğan'ı da boğmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Kübra Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kübra Doğan'ın durumu ağır olduğu için entübe edildi.

"ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ÖLDÜRECEKTİM" DEDİ

Emniyetteki ifadesinde ablalarının içine şeytan girdiğini düşündüğünü öne süren Muhammed Doğan'ın, "Şeytanları çıkarmak için boğazlarını sıktım. Polis gelmeseydi öldürecektim." dediği öğrenildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan Muhammed Doğan hakkındaki soruşturma sürerken, 9 gündür yaşam mücadelesi veren Kübra Doğan hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.