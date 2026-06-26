Edebiyatın usta kalemi Sabahattin Ali’nin 1940 yılında yayımlanan kült romanı İçimizdeki Şeytan, üzerinden geçen onlarca yıla rağmen güncelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Dönemin entelektüel çevrelerini, toplumsal yozlaşmayı ve bireyin içsel çatışmalarını çarpıcı bir çıplaklıkla ele alan roman, bugün de modern insanın en büyük çıkmazlarına ışık tutuyor.

Roman, ana karakterler Ömer ve Macide’nin aşkı ekseninde şekillenirken, arka planda aydın geçinen kesimin samimiyetsizliğini, egoizmini ve çıkarcılığını cerrahi bir titizlikle masaya yatırıyor. Sabahattin Ali, yarattığı Ömer karakteri üzerinden, hatalarının sorumluluğunu almak yerine suçu hep "içindeki şeytana" atan, iradesiz ve toplumun akışına kapılmış insan tipini muhteşem bir dille eleştiriyor.

TOPLUMSAL YOZLAŞMA BİREYSEL YÜZLEŞME

Kitap, yalnızca bireysel bir psikolojik tahlil sunmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal bir eleştiri niteliği taşıyor. Yazar, insanın kötülüğü ve tembelliği kendi dışında bir varlığa yükleyerek vicdanını rahatlatma çabasını sert bir dille reddediyor. Romanda da vurgulandığı gibi, "İçimizdeki şeytan pek de uzaklarda değil, bizzat kendi iradesizliğimizde" saklanıyor.

Bugün sosyal medya çağında, bireyin kendi yalnızlığı ve toplumsal maskeleriyle mücadelesini düşündüğümüzde, İçimizdeki Şeytan’ın neden hâlâ çok satanlar listesinde yer aldığını anlamak zor değil. Sabahattin Ali, okuyucusunu adeta bir aynanın karşısına oturtarak şu soruyu sorduruyor: Düştüğümüz hatalar gerçekten dış bir gücün oyunu mu, yoksa kendi korkaklığımızın bir sonucu mu?

Edebiyat dünyasında bir mihenk taşı olan bu eser, insan doğasının karanlık dehlizlerinde yürümek ve kendisiyle dürüstçe yüzleşmek isteyen her nesilden okur için başucu kitabı olma özelliğini koruyor.