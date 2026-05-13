İçeri giren bir asır geriye gidiyor: Bu avlu zamanı durdurdu

Müzenin herkese açık olduğunu ve ziyaretçilerin ilgisini anlatan Kemal Yakıcı, "Buradaki aletleri duyan komşularımız, tavan arasında kimsenin görmediği saklı malzemeleri de getirip burada sergilememizi sağladı. Gelenler burada ne ararsa bulabilir. Pekmez aletleri, su değirmeni malzemeleri, mısır ayıklamak için taştan oyma aletler var. Henüz elektrik yokken eski ahşap evleri yapmak için kullanılan el hızarları, çevirmeli telefonlar ve el yapımı rendeler özellikle dikkat çekiyor. Görenler, bilmedikleri şeyleri burada tanıyor ve adeta zamanda yolcuğa çıkıyor, gelenler çok mutlu oluyorlar" dedi.