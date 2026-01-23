Washington Post’un aktardığına göre, Minnesota’da kısa süre önce bir ICE görevlisinin 37 yaşındaki Renée Good’un ölümüne neden olmasının ardından, bölge halkı ile ICE ajanları arasındaki gerilim tırmandı. Trump yönetimi ise ICE’nin uygulamalarını savunarak, ajanların “şiddet suçlarından hüküm giymiş göçmenleri hedef aldığı” iddiasını yineledi.

Bölge Eğitim Müdürü Zena Stenvik, düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullandı. “5 yaşındaki bir çocuğu hangi gerekçeyle gözaltına alabilirsiniz?” diye soran Stenvik, “Bu çocuğun şiddet suçlusu olarak tanımlanabileceğini kimse bana anlatamaz” dedi.

“YEM GİBİ KULLANILDI” İDDİASI

İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) e-posta yoluyla yaptığı açıklamaya göre, 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos ile babası, salı günü öğleden sonra evlerinin önünde gözaltına alındı. Baba ve oğul, Liam’ın okul öncesi eğitim aldığı anaokulundan eve dönüyordu.

DHS, ICE ajanları yaklaştığında babanın yaya olarak kaçmaya çalıştığını, bu sırada çocuğun güvenliği için bir ajanın Liam’ın yanında kaldığını, diğer ajanların ise babayı yakaladığını bildirdi.

Okul bölgesi yetkilileri bu anlatıma itiraz etti. Yapılan açıklamada, babanın gözaltına alınmasının ardından ICE görevlilerinin 5 yaşındaki Liam’dan kapıyı çalmasını ve evde başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediği öne sürüldü. Okul yönetimi, bu durumu “küçük bir çocuğun adeta yem olarak kullanılması” şeklinde değerlendirdi.

Açıklamaya göre, olay sırasında evin dışında bulunan başka bir yetişkin, ajanlara çocuğu kendilerine bırakmaları için yalvardı; ancak bu talep geri çevrildi.

Yaklaşık 20 dakika sonra eve dönen ortaokul çağındaki ağabey, babası ve küçük kardeşinin evde olmadığını fark etti.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ailenin avukatı Marc Prokosch, yaptığı yazılı açıklamada Liam ve babasının şu anda San Antonio’da İç Güvenlik yetkililerinin gözetiminde tutulduğunu belirtti. Prokosch, baba ve oğlun ABD vatandaşı olmadığını “sınırda yetkililere kendilerini bildirerek sığınma başvurusu dahil tüm yasal süreci eksiksiz şekilde izlediklerini” vurguladı.

DHS ise 5 yaşındaki Liam’ın doğrudan hedef alınmadığını savundu. Açıklamada, ICE politikasının ebeveynlere çocuklarıyla birlikte sınır dışı edilmek isteyip istemediklerini sormayı öngördüğü, aksi durumda çocukların ebeveynin belirlediği “güvenli bir kişiye” teslim edildiği ifade edildi.