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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki hukuki süreç yeni bir boyut kazandı.

WANDA NARA HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI ÇIKARTTI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, Arjantin'de bulunan Icardi'nin ülkeden ayrılması mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu.

Haberde, kararın Wanda Nara'nın hukuk ekibinin başvurusu üzerine alındığı ve çiftin kızları Francesca ile Isabella'ya ilişkin mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu belirtildi.

BİR SÜRE ARJANTIN'DEN AYRILAMAYACAK

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalama konusunda detayları görüşmek ve takımda kalması halinde de sezon öncesi hazırlık kampına katılmak için Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı öne sürülen Icardi'nin bu gelişmeyle birlikte bir süre daha Arjantin'de kalması bekleniyor.

Yıldız futbolcunun avukatlarının karara itiraz ettiği ve durumun yeniden değerlendirilmesi için acil duruşma talebinde bulunduğu da kaydedildi.