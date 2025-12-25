"Aşkın Olayım" şarkısını Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte söyleyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Banu Noyan’la En Moda‘ya katılan Simge Sağın, özel hayatıyla ilgili yaptığı evlilik itirafıyla şoke etti.

'EVLENİP BOŞANDIM'

Simge Sağın, "Çok erken yaşlarda evlenip, boşandım. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda; neydi o? Hayal gibi geliyor." "Gelinlik giydim. Başarılı bir evlilik olmadı, bir gece önce bize misafirler geldi, ertesi gün ben evleneceğim. Bütün akrabalar bizim evde, evde yatacak yer kalmadı."

'BEN EVLİLİKTEN KORKUYORUM'

"Ben de komşumuz Sevgi Teyze’nin evine gidip kaldım, rahat uyuyayım dedim. Sevgi Teyze’ye “Ben evlilikten korkuyorum, vazgeçsem ne olur” dediğim anı hatırlıyorum şimdi."

'PİŞMANLIĞIM OLMUŞTU'

"O gece tereddütlerim vardı niye evleniyorum diye, bir pişmanlığım olmuştu, düşündüğüm gibi de oldu sonra!”

Ünlü şarkıcının lise yıllarında evlendiği ve eski eşinin de yurt dışında yaşadığı ortaya çıktı.

'BELKİ ONA YÜRÜYEBİLİRDİM'

Mauro Icardi ile anılan şarkıcı Simge Sağın, "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.