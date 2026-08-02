Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Mauro Icardi'nin yeni takımının neresi olacağı merak edilirken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Arjantin basınından Martin Arevalo'nun haberine göre Boca Juniors'a önerilen Icardi'nin ülkesine dönmeyi düşünmediği öne sürüldü.

"KARİYERİNİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Söz konusu iddiaların ardından ESPN'e konuşan menajer Elio Pino, Icardi'nin geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin Arjantin'e dönme planı yok. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor."

Bu açıklamayla birlikte tecrübeli golcünün kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı belirtilirken, yeni kulübünü seçerken aceleci davranmayacağı ifade edildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Haberde, Mauro Icardi'nin Avrupa'dan gelecek teklifleri beklediği ve kendisi için en doğru projeyi seçmek istediği aktarıldı.

Arjantinli yıldızın, üst düzey liglerde forma giymeye devam etmeyi hedeflediği ve tatmin edici bir teklif gelmeden herhangi bir kulüple anlaşmayı düşünmediği belirtildi.

GALATASARAY'DAN VEDA PLANI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi için özel bir veda organizasyonu planladıklarını açıklamıştı.

Özbek, Arjantinli golcünün kulübe verdiği katkının unutulmayacağını belirterek, Icardi'nin Galatasaray tarihinin ikon isimlerinden biri olduğunu ifade etmiş ve planlanan veda organizasyonu için oyuncudan yanıt beklediklerini söylemişti.