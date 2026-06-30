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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

HT Spor'a konuşan Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli futbolcunun yeni sözleşme durumu hakkında yöneltilen soruya kısa ancak dikkat çeken bir yanıt verdi.

"CEVABI BİR AY ÖNCE VERDİM"

Elio Pino, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim." ifadelerini kullandı.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Tecrübeli menajer, konuyla ilgili daha fazla detay vermek istemediğini belirterek, "Konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.