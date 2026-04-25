Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Mauro Icardi için yeni gelişme yaşandı.

Sezon sonunda kontratı sona erecek yıldız golcünün durumu hakkında menajerinden resmi açıklama geldi.

ICARDI'NİN MENAJERİ KESİN İFADELERDEN KAÇINDI

Salim Manav’a konuşan menajer Pino, Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceğine ilişkin sorulara kesin ifadeler kullanmadı. Pino, yıldız futbolcunun yeni sezon planlamasıyla ilgili belirsizliğin sürdüğünü ima etti.

'ŞU ANDA HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL'

Sözleşme uzatma görüşmeleri hakkında konuşan menajer Pino, “Bu konuda net konuşamam. Süreç devam ediyor. Şu anda hiçbir şey belli değil.” dedi.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Galatasaray taraftarı, sakatlık sonrası beklenen performansa ulaşamayan Icardi’nin yeniden eski günlerine dönmesini bekliyor.

Ancak sezon sonuna yaklaşılırken yıldız golcünün takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor.