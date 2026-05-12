Icardi’nin gizli şartı ortaya çıktı: Milyon euroları reddetti tek bir şey istedi

Galatasaray’da Mauro Icardi bilmecesi sistem tartışmasıyla alevlendi. Arjantinli yıldızın maddi beklentileri geri plana bırakarak bir şart sunduğu belirtilirken, yönetim kararı teknik direktör Okan Buruk’a bıraktı.

Galatasaray ile olan kontratı tamamlanmak üzere olan Mauro Icardi’nin kariyerine nerede devam edeceği büyük bir merak uyandırıyor.

Şampiyonluk kupasının kaldırıldığı Antalyaspor müsabakasının bitiminde gözyaşlarını tutamayan Arjantinli santrforun, sarı-kırmızılı camiadan kopmaya niyeti bulunmuyor.

Yıldız futbolcunun yeni mukavele imzalamak için idarecilere yalnızca bir koşul sunduğu ifade ediliyor.

ARJANTİNLİ YILDIZIN TEK TALEBİ

NTV'nin haberine göre Şampiyonluk kutlamaları sırasında duygusal dakikalar yaşayan ve taraftarları da bu hislerine ortak eden golcü oyuncu, Galatasaray’daki macerasını sürdürmeye sıcak baksa da önemli bir beklenti içerisinde.

Finansal konuların Icardi için ana odak noktası olmadığı kaydediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli isme senelik 10 milyon euro yerine 5 milyon euro bazında 1+1 senelik bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

OSIMHEN İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYOR

Deneyimli golcünün ajandası ise yönetimden farklı bir noktada duruyor.

Arjantinli forvetin, Osimhen ile aynı anda sahada yer alabileceği bir taktiksel kurgunun hayata geçirilmesini talep ettiği öğrenildi.

İlk 11’deki yerinin garanti edilmesi durumunda ekonomik şartları ikinci plana atmaya hazır olan Icardi’nin, doğrudan 2 yıllık bir anlaşma imzalamak istediği söyleniyor.

KARAR OKAN BURUK’UN

Sarı-kırmızılı kurmayların süreci teknik direktör Okan Buruk’un onayına sunduğu ve başarılı çalıştırıcıdan gelecek taktiksel raporu beklediği belirtiliyor.

Galatasaray çatısı altında toplam 133 müsabakada boy gösteren Mauro Icardi, bu süreçte 77 kez rakip fileleri sarsarken 25 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

