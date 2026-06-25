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Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli yıldız sarı-kırmızılı kulübün sözleşme teklifine henüz yanıt vermedi.

Galatasaray ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Icardi’nin menajeri Elio Pino, Arjantinli muhabir Gustavo Mendez’e açıklamalarda bulundu. Pino, Wanda Nara’nın River Plate iddialarına da değindi.

Menajer Pino, “Galatasaray ile olası bir sözleşme uzatması hakkında görüşüyorum. Bildiğiniz gibi Icardi için Galatasaray bir kulüp değil, bir aile. Bu nedenle Galatasaray’a, başkan Dursun Özbek’e ve taraftarlara olan saygımızdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Eğer başkanla karşılıklı anlaşarak bu özel ilişkiyi sürdürmeme kararı alırsak, o zaman diğer fırsatları değerlendiririz” dedi.

“GÜNDE 20 TELEFON ALIYORUM”

Menajer Pino ayrıca transfer iddialarına ilişkin, “Wanda’nın bahsettiği kesim kulüpler değil; ellerinde teklif olduğunu iddia eden menajerler. Şahsen, ne Mauro’nun ne de benim yetki vermediğimiz transfer görüşmelerine dahil olmaya çalışan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum. Eğer bir kulüp Icardi’yi istiyorsa bana ulaşmanın bir yolunu bulacaktır. Ancak önceliğimiz Galatasaray’a ve taraftarlarına saygıdır” ifadelerini kullandı.