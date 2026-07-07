Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, anlaşmazlığın temel nedeninin sözleşme süresi olduğu öne sürüldü.

SORUN MAAŞ DEĞİL

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ile Icardi arasındaki görüşmelerde maddi şartlardan ziyade sözleşme süresi ön plana çıktı.

2 YILLIK GARANTİ İSTEDİ

Haberde, Galatasaray yönetiminin Arjantinli golcüye 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği, ancak Icardi'nin bu modele sıcak bakmadığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun, opsiyon maddesinin kaldırılmasını ve yerine 2 yıllık garanti sözleşme imzalanmasını talep ettiği ifade edildi.

YÖNETİM SICAK BAKMADI

Icardi'nin geleceğini garanti altına almak istediği ve kariyer planlamasını uzun vadeli yapmak istediği aktarılırken, Galatasaray yönetiminin bu talebe şu ana kadar olumlu yanıt vermediği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, sözleşme süresi konusundaki fikir ayrılığının henüz giderilemediği ve anlaşmanın bu nedenle sonuçlanmadığı ifade edildi.