Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi’nin 4 milyon euroluk imaj hakkı ödemesini alamadığı gerekçesiyle kulübe resmi bildirim yaptığı yönündeki haberler gündemde geniş yer tuttu.
Icardi’den ihtarname mi geldi? Galatasaray'dan açıklama
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ihtarname gönderdiği yönündeki iddialar basında yer bulurken, kulüp cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, söz konusu iddialara açıklık getirdi.
Konuya ilişkin sarı-kırmızılı yönetimden ilk değerlendirme paylaşıldı.
Eray Yazgan, Icardi ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.
Sabah gazetesine konuşan Yazgan, futbolcunun böyle bir durumdan haberdar olmadığını belirterek, sürecin menajer kaynaklı geliştiğini ifade etti.
Kulüpteki tüm futbolcuların ödemelerinin eksiksiz gerçekleştirildiğini dile getiren Yazgan, 30 Mart tarihinde UEFA’ya borçsuzluk belgesi sunacaklarını açıkladı.
Gerekli ödemeler yapılmadan bu tür bir belgenin alınmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Yazgan, söz konusu haberlerin Galatasaray ve kulüp başkanı Dursun Özbek’i yıpratmaya yönelik olduğunu savunarak, bu girişimleri planlı bir hamle olarak değerlendirdi.
Kulübün mali gücüne dikkat çeken Yazgan, Victor Osimhen transferi için 75 milyon euro ödendiğini hatırlattı.
4 milyon euroluk bir rakamın kulüp açısından sorun teşkil etmeyeceğini belirten Yazgan, bu tür haberlerle Icardi’nin kamuoyu nezdinde olumsuz gösterilmeye çalışıldığını dile getirdi.