Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşınırken, yıldız futbolcunun özel hayatı yeniden tartışma konusu oldu.
Icardi’den çok konuşulacak çıkış: Öpüşme iddialarına ateş püskürdü
Mauro Icardi, bu kez performansıyla değil, ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Lucas Torreira’nın doğum günü kutlamasında çekildiği öne sürülen görüntü ortalığı fena karıştırdı. İcardi’nin sevgilisi China Suarez’i aldattığı öne sürülürken, Icardi o kişinin kendisi olmadığını açıkladı.Derleyen: Hande Karacan
İddiaların ardından sessizliğini bozan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özellikle Arjantin basınına sert eleştiriler yöneltti. Magazin medyasının asılsız haberler ürettiğini savunan golcü oyuncu, ortaya atılan iddiaları “rezalet” olarak nitelendirdi.
Arjantin basınının seviyesinin düştüğünü öne süren Icardi, bazı kişilerin gerçeklikten uzak içeriklerle gündem oluşturmaya çalıştığını belirtti.
Hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren futbolcu, futbol bilgisi dahi olmayan insanların sürekli kendisi hakkında konuştuğunu dile getirdi.
Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ima eden Icardi, boynundaki belirgin dövmelere dikkat çekerek videodaki kişiyle fiziksel farklılık olduğuna işaret etti. Söz konusu görüntülerin yalnızca izlenme uğruna servis edildiğini savundu.
Özel hayatına dair de net mesajlar veren yıldız futbolcu, geçmişe takılmadığını ve şu anki hayatından memnun olduğunu vurguladı. Hayatını paylaşmak istediği kişiyle mutlu olduğunu belirten Icardi, iddialara rağmen mevcut ilişkisine olan bağlılığını dile getirdi.