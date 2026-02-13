Icardi’den çok konuşulacak çıkış: Öpüşme iddialarına ateş püskürdü

Özel hayatına dair de net mesajlar veren yıldız futbolcu, geçmişe takılmadığını ve şu anki hayatından memnun olduğunu vurguladı. Hayatını paylaşmak istediği kişiyle mutlu olduğunu belirten Icardi, iddialara rağmen mevcut ilişkisine olan bağlılığını dile getirdi.