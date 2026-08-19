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Galatasaray'da geçirdiği harika bir dönemin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sonraki durağının neresi olacağı merak konusu oldu.

LAZIO İLE ANILIYORDU

Geleceğiyle ilgili henüz kararını vermeyen Icardi'nin son dönemde ismi sık sık Serie A ekibi Lazio ile anılıyordu. Ancak tecrübeli golcünün başkent temsilcisine katılmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR'

Sky Sports'un haberine göre; Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istiyor. Bu nedenle de Lazio'ya transfer olma fikrine tereddütlü yaklaşıyor.

GALATASARAY'DA SON SEZONUNDA 16 GOL ATTI

Galatasaray'daki son sezonunda toplam 47 maçta forma giyen Icardi 16 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar gerileyen 33 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımıyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.