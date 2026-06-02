Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Maurı Icardi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

RIVER PLATE BAŞKANI İDDİALARA NET YANIT VERDİ

Di Carlo, uzun bir süredir transferde adı River Plate ile anılan Icardi'nin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Icardi'nin transferiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan River Plate Başkanı, "Mauro Icardi'nin adı hiç geçmedi. Kesinlikle hiçbir konuşma yok." ifadelerini kullandı.

ICARDI'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray'da haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli golcünün geleceği belirsizliğini koruyor.