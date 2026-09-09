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Galatasaray'dan ayrılarak bonservisini eline alan Mauro Icardi'nin yeni adresinin Brezilya olabileceği öne sürüldü.

Arjantin basınından TyC Sports'un haberine göre Brezilya ekibi Atletico Mineiro, 33 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldı.

RICHARLISON OLMAZSA ICARDI

Haberde Atletico Mineiro'nun hücum hattı için öncelikli hedefinin Richarlison olduğu, Icardi'nin ise alternatifler arasında bulunduğu belirtildi.

Richarlison transferinde Vasco da Gama'nın önde olduğu aktarılırken, Atletico Mineiro'nun bu transferden sonuç alamaması durumunda Icardi için harekete geçebileceği kaydedildi.

TRANSFERDE SON GÜN 11 EYLÜL

Brezilya'da transfer döneminin 11 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle gelişmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

EVERTON VE LAZIO DA TEKLİF YAPTI

Öte yandan Icardi'ye daha önce Premier League ekibi Everton ile Serie A temsilcisi Lazio'nun da teklif yaptığı ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 102 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla toplam 134 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Arjantinli santrfor, sezon başında sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline aldı.