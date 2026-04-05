Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında 2-1 kaybettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Icardi göndermeli paylaşım: Eleştirilee dayanamadı sessizliğini bozdu
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig’de Trabzonspor’a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından gece geç saatlerde sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Trabzon deplasmanında etkisiz bir performans sergileyen Icardi, maçın ardından eleştirilerin odağına yerleşmişti.
Arjantinli yıldız, gece 02:30 sularında hesabından yaptığı paylaşımda kendisine yöneltilen eleştirilere işaret ederek, “Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Galatasaray taraftarları ve futbol camiası, Icardi’nin bu paylaşımını kısa sürede gündeme taşıdı.
Maç sonrası gelen bu mesaj, Arjantinli yıldızın motivasyonunu ve takımdaki hedeflerini vurgulaması açısından dikkat çekti.
Critíquenme, mi gente está a salvo 😉
Seremos Campeones 🏆💛❤️
Eleştir beni, arkamdakiler güvende 😉
Şampiyon olacağız 🏆💛❤️