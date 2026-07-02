Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, son dönemde kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pino, 18 Mayıs'ta Galatasaray ile Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak tarafların beklentilerinin uyuşmaması nedeniyle toplantının olumlu sonuçlanmadığını belirtti.

"OYNAMA SÜRESİ TALEP ETMEDİK"

Elio Pino, sözleşme görüşmelerinin oynama süresiyle ilişkilendirilmesine tepki göstererek, "Bu durumun oynama süresiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tarafımızca asla böyle bir talepte bulunulmamıştır." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR GÖRÜŞME YAPILMADI"

Temsilci Pino, söz konusu toplantının ardından Galatasaray ile başka herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini de vurguladı.

"ORGANİZE KARALAMA KAMPANYASI"

Açıklamasında sosyal medyada yayılan iddialara da değinen Pino, kendisi ve Mauro Icardi'nin sistematik şekilde hedef alındığını savundu. Sosyal medya ve bazı medya organlarında yer alan asılsız bilgilerin, Icardi ile Galatasaray taraftarı arasındaki güçlü bağı zedelemeyi amaçladığını öne sürdü.

"BAŞKANLA İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Elio Pino, Galatasaray Başkanı ile aralarındaki ilişkinin son derece iyi olduğunu belirterek, kulübün ve Mauro Icardi'nin ortak menfaatleri doğrultusunda iletişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.