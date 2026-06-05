Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında süren boşanma ve nafaka sürecinde yeni bir hukuki gelişme yaşandı.
Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın açtığı nafaka davasında lehine karar çıktı. Mahkeme, Nara’nın talep ettiği aylık 250 bin euroluk geçici ödemeyi reddetti.
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ICARDI DAVAYI KAZANDI
Futbol kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemde kalan Icardi, Nara’nın yüksek nafaka talebine karşı yürüttüğü hukuki süreçten olumlu sonuç aldı.
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250 BİN EUROLUK TALEP REDDEDİLDİ
İtalya’da devam eden davada, Milano’da görülen duruşmada mahkeme, Wanda Nara’nın aylık 250 bin euroluk geçici nafaka talebini uygun bulmadı.
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Daha önce çocuk nafakası ve çeşitli ödemelere hükmedilen dosyada Icardi’nin itiraz süreci devam etmişti.
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GELİR DURUMU GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Mahkeme heyeti, Wanda Nara’nın mevcut gelir düzeyini yeterli görerek talep edilen tutarın karşılanmasına gerek olmadığına karar verdi.
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Icardi, nafaka davasında lehine sonuç elde etti.
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Kaynak: Diğer