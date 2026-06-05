Yeniçağ Gazetesi
05 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü

Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın açtığı nafaka davasında lehine karar çıktı. Mahkeme, Nara’nın talep ettiği aylık 250 bin euroluk geçici ödemeyi reddetti.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü - Resim: 1

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında süren boşanma ve nafaka sürecinde yeni bir hukuki gelişme yaşandı.

1 6
Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü - Resim: 2

ICARDI DAVAYI KAZANDI

Futbol kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemde kalan Icardi, Nara’nın yüksek nafaka talebine karşı yürüttüğü hukuki süreçten olumlu sonuç aldı.

2 6
Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü - Resim: 3

250 BİN EUROLUK TALEP REDDEDİLDİ

İtalya’da devam eden davada, Milano’da görülen duruşmada mahkeme, Wanda Nara’nın aylık 250 bin euroluk geçici nafaka talebini uygun bulmadı.

3 6
Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü - Resim: 4

Daha önce çocuk nafakası ve çeşitli ödemelere hükmedilen dosyada Icardi’nin itiraz süreci devam etmişti.

4 6
Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü - Resim: 5

GELİR DURUMU GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Mahkeme heyeti, Wanda Nara’nın mevcut gelir düzeyini yeterli görerek talep edilen tutarın karşılanmasına gerek olmadığına karar verdi.

5 6
Icardi cephesinde zafer: Wanda Nara'nın nafaka talebi mahkemeden döndü - Resim: 6

Icardi, nafaka davasında lehine sonuç elde etti.

6 6
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro