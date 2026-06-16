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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yeni sezonla birlikte balıkçılar oltalarını yeniden suyla buluştururken, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin de aralıksız devam edeceği açıklandı. Kaçak avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması için ekipler sahada aktif görev yapmayı sürdürüyor.

Yetkililer, su ürünleri stoklarının korunması ve ekolojik dengenin bozulmaması için avcılık faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle avlanma boyu, tür, zaman ve yöntemlere ilişkin kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Vatandaşların kurallara hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri bırakılması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Düzce genelindeki göl ve akarsularda denetimlerin av sezonu boyunca kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.