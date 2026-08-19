ABD merkezli girişim Sonic Fire Tech, geliştirdiği infrasonik söndürme sisteminin resmi onay süreçlerini tamamlamak ve ekibini büyütmek amacıyla 15 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

Sistem, binaların tavan aralarına yerleştirilen PVC borular vasıtasıyla insan kulağının algılayamadığı frekanstaki ses dalgalarını mekâna yayma prensibiyle çalışıyor. Hassas sensörler vasıtasıyla alev tespit edildiği anda devreye giren mekanizma, yaklaşık 20 Hz frekansındaki infrasonik dalgaları doğrudan yangın kaynağına odaklıyor. Ses dalgaları yanma üçgenini kırarak alevleri saniyeler içinde kontrol altına alırken, su veya kimyasal madde kullanılmadığı için söndürme sonrasında ortamda herhangi bir ikincil hasar ya da temizlik ihtiyacı oluşmuyor.

ONAY SÜRECİ VE TİCARİ Mutfak YATIRIMLARI

Şirket, aldığı 15 milyon dolarlık kaynağı ABD'deki itfaiye ve güvenlik standartlarını belirleyen NFPA testlerini tamamlamak için harcayacak. Genellikle üç yıl süren resmi onay süreçlerinin, sistemin testler sonrasında temizlik ve restorasyon gerektirmemesi sayesinde çok daha kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Söndürme sonrası oluşan hasarı sıfıra indiren bu yapı; özellikle yangın sonrası temizlik süreçleri aylarca süren ve bu nedenle yüzde 75'i bir daha açılamayan ticari mutfaklar ile veri merkezleri için kritik bir çözüm sunuyor.

BATARYA YANGINLARINDA DİZGİLEME BAŞARISI

Lityum iyon batarya yangınları üzerinde de test edilen teknoloji, hücreler arası zincirleme reaksiyon gösteren bu tür yangınları henüz tamamen söndüremese de kontrol altında tutmayı başarıyor. Bataryanın dış kaplamasındaki alevlenmeyi engelleyerek yangının hücreden hücreye sıçramasını sınırlandıran sistem; konutlar, ticari binalar ve hatta orman yangını riski taşıyan bölgelerdeki müstakil evlerin dış koruması için geliştirilmeye devam ediyor.