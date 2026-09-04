İç Anadolu’nun en yüksek terası: Kimse tutmak müdahale etmedi: Ecel ile burun buruna geldi

Sivas’ın Divriği ilçesinde, 243 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek cam seyir terası olarak bilinen Divriği Cam Seyir Terası, ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Samet Baydar'ın atlayışına sahne oldu.